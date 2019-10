L'universo Marvel da oggi non sarà più lo stesso: Kevin Feige è stato infatti nominato Chief Creative Officer di tutto il comparto Marvel.

Da questo momento Kevin Feige supervisionerà tutti, ma proprio tutti i comparti interni dell'universo Marvel (Cinema, Tv, Fumetti, e tutto ciò che riguarda la grande Casa delle Idee). La notizia presuppone che l'asset Marvel Television di Jeph Loeb è oramai destinato a scomparire... o meglio ridimensionato e agglomerato ai Marvel Studios, sotto il comando di Kevin Feige.

Dan Buckley rimane presidente di Marvel Entertainment, ma sempre sotto la supervisione di Feige. L'ex CCO della Marvel - Joe Quesada - è stato promosso a creative lead, sotto il comando di Buckley. Il nome di Jeph Loeb non compare nel nuovo organigramma Marvel, questo sottolinea la grande insoddisfazione di Alan Horn (CEO Disney) espressa relativamente ai risultati ottenuti dal Marvel Television.

La rivoluzione in casa Marvel porterà inevitabilmente ad un unico grande universo condiviso in grado di collegare cinema e tv come mai prima.