Kevin Feige e ABC a lavoro su una nuova serie tv

Il lungo sodalizio produttivo tra ABC e Marvel è destinato a durare ancora per molti anni, e la conferma arriva dalle dichiarazioni del numero uno della storica emittente.

Presente ad una sessione invernale della Television Critics Association, Karey Burke (CEO di ABC Entertainment) ha riferito di essere in contattato con Kevin Feige (CEO Marvel) riguardo lo sviluppo di una nuova misteriosa serie tv ambientata nell'universo Marvel.

Adoriamo i nostri partner alla Marvel e siamo tristi di vedere la conclusine di Agents of SHIELD. È stata una grande parte della nostra storia. Non vediamo l'ora di lavorare con Kevin Feige e siamo proprio all'inizio delle conversazioni su come potrebbe essere uno spettacolo Marvel/ABC. In questo momento, l'attenzione di Marvel è stata su Disney+, come dovrebbe essere.

Dalle parole di Burke è chiaro che al momento lo sviluppo della nuova serie tv è solo nelle fasi iniziali, anche perchè non sono stati rivelati indizi sui personaggi da utilizzare.

ABC e Marvel Television (ora accorpata da Marvel Studios) hanno collaborato per la prima volta nel 2013 con Agents of SHIELD, successivamente è stata la volta di Agent Carter e Inhumans, serie entrambe che non hanno avuto, però, i risultati sperati.