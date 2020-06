Kevin Bacon alle prese con una forza sinistra nel trailer di You Should Have Left

Blumhouse Productions e Universal Pictures hanno rilasciato il trailer di You Should Have Left, thriller soprannaturale con Kevin Bacon protagonista.

Il film, distribuito on demand dal 19 giugno a livello internazionale, si basa sul romanzo omonimo scritto da Daniel Kehlmann, e vede in cabina di regia David Koepp, già con Bacon in Echi mortali. Nel cast spazio anche per Amanda Seyfried e Avery Essex.

La trama di You Should Have Left racconta le terrificanti vicende di una famiglia in cerca di una vacanza tranquilla in un posto lontano dal caos cittadino. Ciò che aspetta la famiglia in quella casa è però tutt'altro che rilassante.

Col trailer, Universal ha anche diffuso il poster ufficiale. Lo trovate qui di seguito.

IL POSTER

IL TRAILER