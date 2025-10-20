Netflix produrrà una serie ispirata alla “dinastia politica dei Kennedy“, ed avrà Michael Fassbender tra i protagonisti.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la nuova serie biografica prenderà il titolo “Kennedy” prendendo spunto dal romanzo “JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956” di Fredrik Logevall. La serie sarà prodotta da Chernin Entertainment e lo showrunner ingaggiato è Sam Shaw (Castle Rock, Manhattan). Thomas Vinterberg ( Another Round ) è stato scelto per la regia.

“La storia dei Kennedy è la più vicina che abbiamo alla mitologia americana, a metà strada tra Shakespeare e Beautiful “, ha detto Shaw in un’intervista. “Ma la straordinaria e ricca biografia di Fredrik Logevall svela le aspirazioni e i pesi umani che si celano dietro il mito, rivelando tanto del nostro presente, di come siamo arrivati ​​fin qui e dove stiamo andando, quanto dei Kennedy stessi. Sono entusiasta di poter esplorare questa saga di una famiglia e di un mondo in transizione“.

Quale sarà la trama della serie Kennedy?

La prima stagione sarà ambientata negli anni ’30 e racconterà “l’improbabile ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui il ribelle secondogenito Jack, che lotta per sfuggire all’ombra del suo fratello maggiore, un ragazzo d’oro“, questo almeno secondo la sinossi annunciata da Netflix.

Michael Fassbender presterà il volto al patriarca Joseph Kennedy Sr. Shaw sarà il produttore esecutivo con Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill per Chernin Entertainment, Eric Roth, Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason, Vinterberg e Anna O’Malley.