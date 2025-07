NEON ha svelato ieri l’enigmatico teaser trailer di Keeper, il nuovo film horror diretto da Osgood Perkins, regista dell’osannato Longlegs.

Il nuovo film di Perkins segue una coppia (Tatiana Maslany e Rossif Sutherland) impegnata in una breve vacanza romantico in una baita di isolata. Quando il fidanzato è costretto a tornare in città per un impegno, la ragazza va in balia di un male indicibile che svela gli orribili segreti della baita.

Keeper è stato scritto da Nick Lepard, e prodotto da Chris Ferguson e Jesse Savath di Oddfellows. Tra i produttori esecutivi figurano Maslany; Marlaina Mah per Oddfellows; Noah Segal e Laurie May per Elevation Pictures; Brian Kavanaugh Jones; Fred Berger e Peter Micelli per Range Media Partners; John Hegeman e Vince Totino per Wayward Entertainment; e Bonner Bellew per Welcome Villain

La casa di distribuzione NEON ha acquisito i diritti di distribuzione del film attraverso un accordo preventivo lo scorso maggio con il regista ed il suo socio Chris Ferguson, offrendo tra l’altro un supporto anche per la fondazione della loro piccola casa di produzione Phobos.

Neon gestirà la distribuzione negli Stati Uniti, e ne ha supervisionato i diritti internazionali, con Elevation Pictures che si occuperà della distribuzione in Canada.

