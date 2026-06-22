Universal Pictures ha piazzato un colpo di mercato straordinario. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Keanu Reeves è in trattative avanzate per recitare nel nuovo film live-action/animation hybrid dedicato ai celebri mattoncini LEGO. Alla regia del progetto ci sarà Josh Cooley, firmando così una attesissima reunion tra l’attore e il regista dopo il successo di Toy Story 4.

La notizia arriva in un momento d’oro per la coppia: Keanu Reeves è infatti fresco del ritorno al cinema nei panni dello stuntman canadese Duke Caboom in Toy Story 5, il cui debutto record nelle sale ha letteralmente infiammato il Box Office USA nel weekend. Proprio l’alchimia nata sul set del franchise Pixar ha convinto Universal a sviluppare l’intero progetto LEGO attorno alla figura di Reeves, chiamando poi Cooley a presentare la sua visione per ottenere il definitivo via libera dell’attore.

Universal salva i diritti LEGO a sei mesi dalla scadenza

Per la major si tratta di una vittoria fondamentale dal punto di vista strategico. Universal aveva acquisito i diritti cinematografici del brand LEGO nel 2020 ma, dopo numerosi tentativi andati a vuoto con registi e sceneggiatori diversi, si trovava con il fiato sul collo. Se lo studio non fosse riuscito a far partire la pre-produzione di un film entro i prossimi sei mesi, i diritti sarebbero scaduti, tornando sul mercato.

I dettagli sulla trama sono ancora strettamente riservati, ma è confermato che la pellicola abbandonerà l’animazione pura dei vecchi capitoli targati Warner Bros (capaci di incassare 1,1 miliardi di dollari globali con spin-off come The Lego Batman Movie) per abbracciare una formula ibrida che mescolerà attori in carne e ossa a elementi animati. Il film sarà prodotto da Jill Wilfert e Ryan Christians per conto di The Lego Group.