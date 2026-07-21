Una drammatica notizia sconvolge il mondo del cinema e la community dei fan del MonsterVerse. All’età di soli 18 anni è scomparsa Kaylee Hottle, la giovane attrice sorda nota a livello internazionale per aver interpretato il ruolo di Jia nei blockbuster Godzilla vs. Kong e Godzilla x Kong: The New Empire.

Come confermato dal padre Joshua Hottle e dalle autorità locali tramite la testata americana The Hollywood Reporter, la ragazza è rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto martedì mattina a Frederick, nello stato del Maryland. Un dolore profondo che ha colpito l’intera comunità cinematografica e la Texas School for the Deaf, l’istituto frequentato dalla giovane, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una studentessa straordinaria e di un talento purissimo.

Il debutto nel MonsterVerse e il ricordo del cast di Godzilla vs Kong

Nata in una famiglia integralmente sorda, Kaylee Hottle aveva fatto il suo esordio sul grande schermo a soli 9 anni nel primo capitolo di Godzilla vs. Kong (2021), tornando poi a vestire i panni di Jia nel sequel Godzilla x Kong: Il nuovo impero (2024). Il suo personaggio, un’orfana indigena della tribù Iwi adottata dalla dottoressa Ilene Andrews (interpretata da Rebecca Hall), era diventato la colonna portante emotiva dell’intero franchise grazie alla capacità unica di comunicare con il gigante ape attraverso la lingua dei segni americana (ASL).

La sua avventura ad Hollywood era iniziata quasi per caso nel 2017, quando la sua interpretazione in uno spot pubblicitario per la piattaforma Convo attirò l’attenzione della produzione della Legendary Pictures. La straordinaria capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la sola gestualità convinse immediatamente il regista Adam Wingard ad affidarle il ruolo di Jia.

Durante le riprese delle due pellicole, la giovanissima attrice si era distinta per una professionalità fuori dal comune, conquistando l’affetto e la stima dell’intero cast tecnico e artistico. Colleghi di set come Alexander Skarsgård avevano espresso a più riprese una profonda ammirazione per la naturalezza con cui la ragazza recitava davanti alla macchina da presa, sottolineando come la sua presenza riuscisse a conferire una rara intensità poetica a produzioni altrimenti dominate da grandi effetti speciali.

La scomparsa improvvisa di Kaylee Hottle lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei colleghi, della famiglia e dei milioni di spettatori in tutto il mondo che l’avevano amata e apprezzata per la sua forza e dolcezza sul grande schermo.