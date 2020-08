Katherine McNamara nel cast del reboot di Urban Legend

Il cult horror Urban Legend potrà contare in futuro sull’operazione reboot, nel cast già confermate Katherine McNamara e Sydney Chandler.

Collider ha confermato stanotte che le due attrici Katherine McNamara (Arrow) e Sydney Chandler (SKAM Austin) sono state scelte per guidare il cast del reboot di Urban Legend targato Screen Gems.

Il nuovo progetto vedrà Colin Minihan (What Keeps You Alive) in cabina di produzione e sceneggiatura, mentre Mike Medavoy e Benjamin Anderson produrranno per Phoenix Pictures, così come Eric Paquette e Michael Bitar lo faranno per la Screen Gems.

La fonte ha aggiunto che il nuovo film sarà trasportato nell’era digitale di un mondo in cui le leggende metropolitane nascono e si diffondono sul web a una velocità spaventosa. Il film seguirà le vicende di un gruppo diversificato di studenti di college che si trovano alle prese con una serie di bizzarre morti che ricordano le leggende metropolitane collegati ai lacerti più oscuro del web.

L’originale Urban Legend è approdato nelle sale il 1998 per la regia di Jamie Blanks, il film ha poi ottenuto due sequel, il terzo dei quali direttamente in home video.