Il cast del nuovo adattamento televisivo del romanzo L'ombra dello Scorpione (The Stand) continua a regalarsi nuovi volti.

Grazie ad un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, è noto che faranno parte del cast anche Eion Bailey (Once Upon a Time), Katherine McNamara (Arrow) e Hamish Linklater (Legion).

Bailey sarà Teddy Weizak, sopravvissuto alla super influenza e membro del gruppo in cui agisce anche Harold (Owen Teague). La McNamara avrà la parte di Julie Lawry, una ragazza cresciuta in una piccola città e dotata di un lato selvaggio. Linklater avrà la parte del Dottor Ellis, un militare dell’esercito e specialista in malattie infettive che sogna di diventare l’eroe in grado di fermare la super-influenza.

L'Ombra dello Scorpione (Serie Tv)

La produzione è partita il 14 settembre 2019.

The Stand (in Italia noto come L’ombra dello scorpione) sarà sviluppata da Josh Boone e Ben Cavell. L’intera prima stagione conterrà 10 episodi.

Tra i produttori, oltre a Boone e Cavell, anche Roy Lee, Jimmy Miller, Richard P. Rubinstein. Ed ancora Will Weiske e Miri Yoon ed il figlio di Stephen King, ovvero Owen King. Inoltre Stephen King scriverà l’ultimo capitolo della serie firmando un epilogo inedito della storia rispetto ai romanzi.

Nel cast James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Henry Zaga, Whoopi Goldberg con il ruolo di Madre Abagail, ed ancora Alexander Skarsgard in quello di Randall Flagg, Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke, Daniel Sunjata, Nat Wolff, Eion Bailey, Katherine McNamara, Hamish Linklater.

La distribuzione televisiva sarà a cura di CBS All Access.