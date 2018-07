Katherine Kelly Lang, da tutti conosciuta come la Brooke di Beautiful, durante l'ottava edizione del Social World Film Festival tenutosi a Vico Equestre, ha annunciato un importante progetto.

Ecco le sue parole:

"Produrrò un film in Italia, inizieremo a girare in primavera in Puglia...Si tratta di un romantic drama, una storia di famiglia, un film che parla di come riuscire nella vita e scalare verso il successo, parlerà al cuore"

La pellicola si intitolerà How to climb a three (Come salire su un albero), e sarà prodotta dalla sua Angel Eyes Production di Hollywood, in collaborazione con Bros Group Italia.

Ovviamente vi aggiorneremo sui prossimi sviluppi.