Dopo Dave Bautista, un altro membro dei Guardiani della Galassia si appresta ad entrare nel cast del reboot di Highlander.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Karen Gillan sarà tra i protagonisti del film che riavvierà la celebre saga fantasy degli anni ottanta. Come noto Karen Gillan è nota principalmente per dare volto a Nebula in Guardiani della Galassia, e più in generale nell’MCU. Il ruolo affidato alla talentuosa attrice sarà quello di Heather, la moglie mortale di MacLeod e l’amore della sua vita.

Chi dirigerà il reboot di Highlander?

Chad Stahelski dirigerà Highlander. Scott Stuber e Nick Nesbitt di United Artists saranno impegnati in cabina di produzione. Neal H. Moritz produrrà anche con la casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment. Michael Fench, che ha lavorato a John Wick: Capitolo 4 di Chad Stahelski, quest’ultimo impegnato a scrivere la sceneggiatura.

Il cast di Highlander al momento è formato da Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela, Dave Bautista, Karen Gillan.

Di cosa parla la trama di Highlander?

La trama di Highlander ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale.

L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale.