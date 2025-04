Karate Kid: Legends | Il nuovo trailer del film

Sony Pictures ha rilasciato il nuovo trailer di Karate Kid: Legends, il film evento in arrivo nelle sale da giugno.

Nato come una sorta di crossover tra la celebre saga Karate Kid, il remake del 2010 e la serie di successo Cobra Kai, il film diretto da Jonathan Entwistle si mostra nella giornata odierna con un trailer ricco di sequenze ammiccanti, ed un tocco nostalgico che di certo non guasta.

Il cast di Karate Kid: Legends conta la presenza di Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen. La sceneggiatura è stata firmata da Rob Lieber. La sinossi, invece, recita quanto segue:

Karate Kid: Legends unisce gli iconici maestri di arti marziali di una delle franchise cinematografiche più amate di tutti i tempi per raccontare una storia completamente nuova, piena di azione e emozioni. Quando il prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang) si trasferisce a New York con la madre per frequentare una nuova e prestigiosa scuola, trova conforto in una nuova amicizia con una compagna di classe e suo padre. La sua serenità tuttavia è di breve durata attirando l’attenzione indesiderata di un fortissimo campione di karate locale. Spinto dal desiderio di difendersi, Li intraprende un viaggio per partecipare alla più importante competizione di karate. Guidato dalla saggezza del suo insegnante di kung fu, Mr. Han (Jackie Chan), e dal leggendario “Karate Kid”, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Li combina i loro stili unici per prepararsi a un’epica prova di arti marziali.

Karate Kid: Legends sarà nelle sale italiane dal 5 giugno 2025.

Karate Kid: Legends | Nuovo Trailer