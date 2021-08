Il regista Kantemir Balagov annuncia la fine delle riprese di The Last of Us

Il regista russo Kantemir Balagov ha annunciato di aver concluso le riprese di The Last of Us, la serie HBO tratta dall’omonima saga videoludica firmata da Naughty Dog.

L’annuncio è arrivato, ovviamente, attraverso un post-social lanciato attraverso il proprio account Instagram in cui il regista dedica un enorme ringraziamento alla produzione per l’opportunità, confermando tra l’altro di essere già di ritorno nella sua Russia. Come noto, Kantemir Balagov si è occupato della regia dell’episodio pilota di The Last of Us, pertanto è lecito pensare che la produzione non sia affatto terminata, ma solo il suo lavoro sul set.

THE LAST OF US

PRODUZIONE: La serie tv sarà sviluppata da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occuperanno dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi figurano anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. Le riprese partiranno da Calgary (Canada) nel luglio del 2021. CAST: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neill, Anna Torv. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.

TRAMA NON UFFICIALE DELLA SERIE TV: La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza.