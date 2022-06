Justin Lin dirigerà un film tratto dal manga One-Punch Man

Sony Pictures ha incaricato Justin Lin per dare vita ad un live-action tratto dal manga intitolato One-Punch Man.

Reduce dal clamoroso addio alla saga Fast and Furious mentre era da una settimana sul set di Fast X, il regista Justin Lin ha trovato il suo nuovo impegno da regista con One-Punch Man, il film tratto dal manga di One, illustrato da Yusuke Murata. Il sito SuperHeroHype ha riferito che Lin si occuperà di rimaneggiare la prima bozza della sceneggiatura firmata dagli sceneggiatori di Venom, ossia Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. Tra i produttori del film ci sarà spazio anche per Avi Arad.

Il fumetto originale creato per il web è stato firmato dall’artista noto come One nel 2009, successivamente nel 2012 è stato adattato in manga da Yusuke Murata, divenendo un fenomeno pop in Giappone. Nel 2015 è stata realizzata anche una serie anime. Al centro della trama di One-Punch Man c’è Saitama, il più grande supereroe della Terra, il cui morale è costantemente basso a causa della mancanza di antagonisti di spessore.