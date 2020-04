La Justice Society of America nel promo di Stargirl

Continua la campagna promozionale legata a Stargirl, la nuova serie tv ambientata all'interno del celebre Arrowverse.

Quest'oggi The Cw ha diffuso un nuovo spettacolare promo in cui viene introdotta brevemente la mitica Justice Society of America, "antenata" della più nota Justice League.

Trovate il promo video in fondo alla nostra pagina.

STARGIRL

PRODUZIONE : Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da G eoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions.

: Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da eoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions. CAST : Brec Bassinger, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Lou Ferrigno jr, Brian Stapf, Henry Thomas, Luke Wilson, Meg DeLacy, Jake Austin Walker, Cameron Gellman.

: Brec Bassinger, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Lou Ferrigno jr, Brian Stapf, Henry Thomas, Luke Wilson, Meg DeLacy, Jake Austin Walker, Cameron Gellman. TRAMA : Stargirl racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato.

: Stargirl racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato. In Tv: In onda su DC Universe dal 18 maggio 2020. Dal 19 maggio su The Cw.

PROMO