Gli attori Justice Smith e Daniella Pineda torneranno ad interpretare i loro rispettivi ruoli in Jurassic World 3.

Entrati a far parte della saga Jurassic Park nei due precedenti capitoli della saga, Justice Smith e Daniella Pineda hanno firmato per tornare ad interpretare i ruoli di Franklin Webb e Zia Rodriguez nel terzo capitolo attualmente in via di sviluppo.

Si attendono ovviamente nuove riconferme.

Jurassic World 3

Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park partiranno dal Regno Unito (Pinewood Studios).

Jurassic World 3 sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda.

Il film arriverà nelle sale Usa dall'11 giugno 2021.