Justice League: Zack Snyder tornerà sul set per la sua Snyder Cut

Zack Snyder e gran parte del cast principale di Justice League torneranno molto presto sul set per una sessione di riprese aggiuntiva, così da terminare nel migliore dei modi la Snyder Cut.

Contrariamente a quanto riferito in precedenza, la Snyder Cut di Justice League avrà bisogno di nuove riprese. A confermare la notizia è stato quest’oggi il The Hollywood Reporter. La celebre fonte, nel confermare la news, ha però specificato che non si tratterà di nulla di colossale, solo una settimana di riprese, ma con Ben Affleck, Gal Gadot e Henry Cavill pronti a tornare sul set. Facile immaginare anche una breve partecipazione di Ray Fisher, e questo nonostante i suoi problemi con WarnerMedia.

In aggiunta a questo nuovo aggiornamento, il THR ha rivelato che il budget di post-produzione è balzato dai 30 milioni iniziali ai 70 milioni attuali.

SNYDER CUT – JUSTICE LEAGUE

Inizialmente Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato… a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente ottenere il tanto agoniato premio. Non resta che attendere il 2021.

dovrebbe essere quasi 4 ore. Il taglio che avrà il tanto sospirato Justice League di Snyder potrebbe anche essere episodico, con le quattro ore divise per sei mini-episodi.

di potrebbe anche essere episodico, con le quattro ore divise per sei mini-episodi. Il lancio è atteso per il 2021, e per il momento solo in esclusiva per la nuova piattaforma di streaming HBO Max.