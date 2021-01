Justice League: la Snyder Cut sarà un lungo film da 4 ore

Il regista Zack Snyder è tornato a regalare aggiornamenti dalla sua Snyder Cut di Justice League, come sempre attraverso il canale social Vero.

Come risposta ad un utente sul noto social network, infatti, Snyder ha riferito che la sua visione di Justice League è stata montata come un solo film della durata di 4 ore. In precedenza, a tal proposito, era trapelata la possibilità che si trattasse di un film diviso in quattro episodi di circa un’ora. Come conclusione del suo intervento sulla Snyder Cut, il regista ha anche confermato l’arrivo di nuovi contenuti promozionali.

Zack Snyder's Justice League is a movie

Zack Snyder's Justice League is a movie

Zack Snyder's Justice League is a movie

Zack Snyder's Justice League is a movie pic.twitter.com/8LO8WRiPuP — Geralt of Rivia #RestoreTheSnyderVerse (@Itssan17) January 17, 2021

SNYDER CUT – JUSTICE LEAGUE

Inizialmente Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato… a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente ottenere il tanto agoniato premio. Non resta che attendere il 2021.