Jurassic World: La Rinascita | La recensione del nuovo film

Jurassic World: La Rinascita è il primo capitolo di una nuova trilogia ambientata nel medesimo universo narrativo Jurassic Park. Questa è la recensione.

Gareth Edwards ha diretto una sceneggiatura firmata da David Koepp. Il cast – completamente nuovo rispetto al passato – conta la presenza di Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend e Ed Skrein. La presenza di Steven Spielberg, storico regista del primo iconico film della saga, in cabina di produzione è scontata.

Il nuovo film, come già anticipato, è ambientato nel medesimo universo narrativo delle prime due trilogie. Cronologicamente, Jurassic World: La Rinascita si colloca anni dopo l’approdo dei dinosauri nelle grandi città avvenuto in “Il Dominio“.

I cambiamenti climatici hanno quasi fatto estinguere nuovamente i dinosauri. I pochi sopravvissuti sono stati trasferiti in un’area vietata nei pressi dell’Equatore. La loro tranquillità, però, viene nuovamente messa in discussione quando un gruppo di mercenari si mette alla loro ricerca a scopo scientifico.

Jurassic World: La Rinascita | Gareth Edwards e la sua regia nostalgica

Dopo aver ricevuto gli onori della cronaca con “Godzilla“, e portato al cinema uno dei film della saga Star Wars più amati dagli appassionati “Rogue One“, il regista Gareth Edwards prova a ripetersi con il nuovo Jurassic World.

L’approccio del regista con il favoloso mondo di Jurassic Park è senza dubbio uno dei valori aggiunti di un film altrimenti da considerare narrativamente scontato. Il lavoro di Edwards su “La Rinascita” è fantastico: egli di fatto riesce a miscelare minuziosamente il carico emotivo dei primissimi capitoli con la spettacolarità degli ultimi, il tutto senza mai dimenticare che il vero target di pubblico a cui un film del genere guarda sono le famiglie.

In più occasioni sfrutta le sue esperienze passate al massimo, sposta l’attenzione del pubblico sui protagonisti umani, e scarica dalle “troppe responsabilità” i poveri dinosauri, riportandoli finalmente al loro status di semplice intrattenimento. Di fatto, il risultato è una regia altamente nostalgica che cerca di ovviare alle solite mancanze narrative di questa iconica saga.

Ed è proprio la sceneggiatura il vero tallone d’achille di un film come Jurassic World: La Rinascita. Nonostante la firma sia quella dell’acclamato David Koepp, di fatto, la narrazione risulta scontata, talvolta troppo legata a dettami superati e incapace di apportare qualcosa di realmente nuovo ad una saga che sembra aver detto davvero tutto.

Jurassic World: La Rinascita | Personaggi ben lavorati ed effetti sensazionali

Se la sceneggiatura non funziona di certo non è merito della caratterizzazione dei singoli personaggi umani, mai come in questo caso lontani dall’essere considerati piatti e unidimensionali. Il merito è senza dubbio della classe di un cast all stars che riesce a donar loro la giusta profondità empatica. Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey offrono una prova maiuscola superando di gran lunga il precedente cast (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard etc), mai davvero efficace al pari dei loro colleghi “mostruosi”.

Dal punto di vista prettamente tecnico, Jurassic World: La Rinascita non mostra particolari patemi, anzi. La CG utilizzata per i dinosauri è quanto mai perfetta, ed il tutto si riflette splendidamente sule sequenze più adrenaliniche, basti pensare alla scena marina dove svetta il mastodontico mosasauro, o all’inseguimento tra le rapide del mitico T-Rex. La fotografia e le scenografie utilizzate, tra paesaggi mozzafiato e colori sgargianti, risultano ben coadiuvate da una colonna sonora incalzante.

Jurassic World: La Rinascita | Il verdetto in breve

Nonostante un ottimo approccio registico da parte di Gareth Edwards, ed un cast all stars di grande qualità, Jurassic World: La Rinascita resta il classico film realizzato per il puro intrattenimento, dove la sceneggiatura latita, il messaggio offerto è povero di contenuti, ma gli effetti visivi migliorano il tutto. Un vero peccato se si considera che la precedente trilogia era stata criticata proprio per gli stessi motivi.

Si tratta di un primo capitolo di una nuova trilogia? Beh, speriamo che il prosieguo dell’avventura possa essere migliore.