Jurassic World: La Rinascita | Il film arriva in digitale

L’attesa è finita! Jurassic World: La Rinascita, il film che ha conquistato il pubblico italiano con oltre 10 milioni di euro al box-office, sarà disponibile in Anteprima Digitale dal 18 agosto sulle principali piattaforme digitali, grazie a Universal Pictures Home Entertainment e Amblin Entertainment.

Acclamato dalla critica (la nostra recensione qui), il nuovo episodio della saga porta l’iconico universo di Jurassic verso orizzonti inesplorati. Con un franchise che ha incassato oltre 6,7 miliardi di dollari in tutto il mondo in trent’anni, “La Rinascita” si distingue per un’avventura audace e spettacolare.

Una squadra di estrazione clandestina si avventura in un laboratorio isolato su un’isola remota, dove dinosauri letali, mai visti prima, minacciano la missione. L’obiettivo? Recuperare il DNA di creature colossali per creare un farmaco rivoluzionario. Ma un segreto sconvolgente, sepolto per anni, cambierà tutto. Arricchito da contenuti extra esclusivi, disponibili anche gratuitamente su Sky Primafila Premiere e Amazon Prime Video, Jurassic World: La Rinascita è pronto a ruggire nelle case degli italiani.

Jurassic World: La Rinascita | Altre informazioni sul film

Jurassic World: La Rinascita introduce un nuovo universo di personaggi, interpretati da un cast stellare guidato dalla superstar d’azione Scarlett Johansson (Black Widow, The Avengers), Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) e dal due volte premio Oscar® Mahershala Ali (Moonlight, Green Book).

Nel cast anche Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi), Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Assassinio sull’Orient Express), Luna Blaise (Manifest), David Iacono (The Summer I Turned Pretty), Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez), Philippine Velge (Station Eleven), Belchir Sylvain (BMF) e Ed Skrein (Deadpool).

Diretto dal pioniere degli effetti visivi Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, The Creator), il film è scritto da David Koepp, storico sceneggiatore di Jurassic Park, che torna al franchise che ha contribuito a costruire.

Il film è approdato al cinema il 2 luglio 2025.