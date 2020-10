Il colosso digitale Netflix ha annunciato di aver rinnovato Jurassic World: Nuove Avventure, la serie animata ambientata nell’universo Jurassic Park, per una seconda stagione.

Al momento non è noto su cosa sarà basata la nuova stagione, ma è chiaro a tal proposito che l’uscita al cinema di Jurassic World: Dominion (ora tra due anni) potrebbe essere narrativamente vincolante, così come accaduto per Jurassic World: Il Regno Distrutto con la prima.

Gli showrunner di Jurassic World: Nuove Avventure sono Scott Kreamer e Aaron Hammersley, mentre nel team dei produttori esecutivi ci sono Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley e Lane Lueras

Ambientata nella linea temporale del successo mondiale Jurassic World, la serie d’animazione Jurassic World: Nuove avventure segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l’isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Senza la possibilità di raggiungere il mondo esterno, i giovani protagonisti passeranno dall’essere perfetti sconosciuti al diventare amici, fino a essere quasi una famiglia, unita per sopravvivere ai dinosauri e scoprire segreti così profondi da minacciare il mondo stesso.