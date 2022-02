Un’immagine da Jurassic World – Il Dominio in attesa del nuovo trailer

Il trailer ufficiale di Jurassic World – Il Dominio sarà rilasciato con tutta probabilità durante il Super Bowl 2022, ma nell’attesa ecco una nuova foto.

L’immagine in questione è stata diffusa dai canali social del regista Colin Trevorrow, essa mostra quelli che sembrano i comandi di apertura e chiusura di una gabbia. La tagline che accompagna la foto è eloquente “Oramai non manca molto“, un chiaro riferimento all’arrivo del primo trailer. Non c’è certezza, ma la finestra del Super Bowl 2022 potrebbe essere abbastanza probabile.

JURASSIC WORLD – IL DOMINIO

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. La colonna sonora sarà curata da Michael Giacchino. Tra i produttori anche Frank Mashall. CAST: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’10 giugno 2022. Anche in Italia da Giugno 2022.

TRAMA: Sulla trama di Jurassic World: Dominion c’è ancora mistero, dal punto di vista della collocazione temporale è certo però che sarà ambientato qualche tempo dopo gli avvenimenti apprezzati in Jurassic World: Il Regno Distrutto.