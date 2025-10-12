Direttamente dal New York Comic Con, DreamWorks Animation e Netflix hanno svelato il trailer della quarta e ultima stagione della serie animata Jurassic World.

Alla presenza di alcuni membri del cast vocale di Jurassic World: Chaos Theory sul palco del NYCC, infatti, i due colossi dell’intrattenimento hanno svelato le nuove immagini del trailer della fortunata serie animata giusta ormai alla sua ultima stagione.

Nella loro ultima stagione, di fatto, i “Nublar Six” dovranno cercare di trovare un modo per unirsi e sopravvivere alle mortali minacce di dinosauri e umani nascoste nella Biosyn Valley. E sappiamo bene che le minacce saranno volanti, sferraglianti, infuocate, dentate e misteriose.

Guardate qui il trailer di Jurassic World: Chaos Theory

Altre informazioni su Jurassic World: Chaos Theory

Ambientato sei anni dopo gli eventi di Camp Cretaceous, Chaos Theory ha seguito i Nublar Six mentre lottavano per trovare un equilibrio fuori dalle isole, in un mondo ora pieno di dinosauri e di persone che vogliono far loro del male. Riunitosi in seguito a una tragedia, il gruppo – inizialmente composto dai membri sopravvissuti Darius Bowman, Kenji Kon, Ben Pincus, Sammy Gutierrez e Yasmina “Yaz” Fadoula prima del ritorno di Brooklynn – si riunisce, per poi ritrovarsi subito in fuga.

Catapultati in un’avventura globale per svelare una cospirazione che minaccia sia i dinosauri che l’umanità, il gruppo cerca di scoprire la verità su ciò che è accaduto a uno di loro, stringendo nuove amicizie lungo il cammino. Tra queste, come evidenziato nel trailer della quarta stagione, c’è anche Smoothie, il “mostro coccolone” preferito da tutti.

Il cast vocale di Jurassic World: Chaos Theory include anche Darren Barnet (voce di Kenji) e Raini Rodriguez (voce di Sammy). Con la produzione esecutiva e la co-showrun di Kreamer e Aaron Hammersley, con Zesung Kang come supervisore alla produzione, Jurassic World: Chaos Theory inizierà a trasmettere in streaming la sua ultima stagione di nove episodi il 20 novembre su Netflix.