Jung_E è il nuovo thriller sci-fi made in Sud Corea originale Netflix, nato dalla mente di Yeon Sang-ho, la cui messa in onda è prevista per il prossimo anno.

Ambientato in un futuro devastato dai cambiamenti climatici, Jung_E rappresenta il primo progetto originale Netflix di Yeon Sang-ho, nonostante sia il regista e co-sceneggiatore di Hellbound, la serie horror già disponibile sul catalogo del colosso dello streaming. Questa la sinossi ufficiale:

Ambientato nel 22° secolo, il cambiamento climatico ha reso il pianeta inabitabile e gli esseri umani vivono all’interno di un rifugio artificiale. All’interno del rifugio ha luogo una guerra. Jung Yi è il leader d’élite delle forze alleate. Diventa oggetto di un esperimento di clonazione del cervello. L’esperimento di clonazione è una potenziale chiave per vincere la guerra.

Nel cast ci sarà spazio per Kang Soo-Yoon nei panni di Seo Hyun, purtroppo l’attrice è deceduta pochi mesi dopo la fine delle riprese a causa di una emorragia cerebrale. Inoltre spazio per Kim Hyun-Joo (Helbound) nel ruolo di Jung Yi e Ryu Kyung-Soo (Helbound) in quello di Yoo Ji.

Yeon Sang-ho, al quale dobbiamo i pluriacclamati zombie movie Train to Busan e Peninsula, sta lavorando a questo progetto già da diverso tempo, le cui riprese sono iniziate il 31 ottobre 2021 e si sono concluse il 28 gennaio scorso.

Al momento la pellicola è in fase di post produzione, pertanto la sua premiere è prevista entro il primo trimestre del 2023.