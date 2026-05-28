Il sodalizio creativo tra Disney e Pixar si appresta a regalare al pubblico delle piattaforme streaming una nuova, straordinaria avventura formato famiglia, capace di coniugare tecnologia, amore per la natura e grande intrattenimento. È stato infatti ufficializzato il debutto in esclusiva su Disney+ di Jumpers – Un Salto tra gli Animali, l’ultimo lungometraggio animato della celebre casa di produzione statunitense. La pellicola farà il suo esordio nel catalogo digitale a partire dal prossimo 3 giugno, posizionandosi come uno dei titoli di punta per l’intrattenimento domestico dell’inizio della stagione estiva.

L’opera sbarca sul servizio streaming forte di un’accoglienza straordinaria da parte del pubblico e della critica d’oltreoceano. Il film ha infatti già ottenuto i prestigiosi badge di “Certified Fresh™” e “Verified Hot” sull’aggregatore Rotten Tomatoes®, confermando la presenza di quel mix unico e caratteristico del marchio Pixar fatto di umorismo brillante, uno storytelling profondamente commovente e scoperte visive sorprendenti.

La sinossi del film e il prestigioso team creativo Pixar

La trama della commedia animata ruota attorno alla figura di Mabel, una giovane e appassionata amante degli animali che decide di cogliere al volo un’opportunità scientifica senza precedenti. Sfruttando una tecnologia sperimentale all’avanguardia, la ragazza riesce a “trasferire” la propria coscienza all’interno di un castoro robotico dalle sembianze incredibilmente realistiche, con l’obiettivo di integrarsi e comunicare direttamente con le specie selvatiche. Una volta immersa in questo habitat nascosto e governato da regole proprie, Mabel stringerà una solida amicizia con il carismatico castoro Re George e con l’intera comunità locale. La situazione prenderà una piega ad alta tensione quando la protagonista sarà costretta a riunire l’intero regno animale per affrontare una grave e imminente minaccia di origine umana.

Jumpers – Un Salto tra gli Animali è diretto dal regista Daniel Chong, mentre la produzione esecutiva è stata affidata all’esperienza di Nicole Paradis Grindle. La sceneggiatura è stata interamente sviluppata dall’autore Jesse Andrews, abile nel tratteggiare i complessi equilibri emotivi e comici della storia. Un altro grande punto di forza della pellicola è rappresentato dal comparto sonoro, che può contare sulla colonna sonora originale composta dal celebre musicista e compositore Mark Mothersbaugh, pronto ad accompagnare le peripezie di Mabel e Re George a partire dal 3 giugno 2026.

Disney+: Per guardare il nuovo lungometraggio Pixar, scoprire i cortometraggi correlati e accedere all’intero catalogo di film d’animazione in streaming, visita il nostro hub ufficiale dedicato a Disney+.