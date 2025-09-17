Il colosso dell’intrattenimento Disney ha svelato il trailer ufficiale di Jumpers: Un salto tra gli animali, il nuovo film Pixar Animation Studios.

La nuova avventura animata del celebre studio d’animazione porta in scena la bizzarra avventura di una giovane amante della natura alle prese con una tecnologia sperimentale che le permette di comunicare con gli animali, ma in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente.

Guardate qui il trailer di Jumpers: Un salto tra gli animali

La trama del film Jumpers: Un salto tra gli animali

In Jumpers – Un Salto tra gli Animali gli scienziati hanno scoperto come far “saltare” la coscienza umana in animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come animali! Utilizzando la nuova tecnologia, Mabel (con la voce di Piper Curda nella versione originale) scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione.

Prodotto da Nicole Paradis Grindle, Jumpers – Un Salto tra gli Animali include, nella versione originale, anche le voci di Bobby Moynihan e Jon Hamm.

Daniel Chong, regista del film in arrivo nelle sale italiane il 5 marzo 2026, ha dichiarato: “In Jumpers – Un Salto tra gli Animali la domanda a cui rispondiamo è: ‘Cosa succederebbe se potessimo capire e comunicare con il mondo animale?’. La nostra protagonista, Mabel, scopre il regno animale proprio come un animale, il che può essere strano e spesso esilarante. Mabel, sotto copertura nel mondo animale, dà vita a un film emozionante e ricco di colpi di scena, con tutto il cuore che ci si aspetta da un classico film Pixar. Sarà molto divertente guardarlo al cinema; non vedo l’ora che arrivi nelle sale“.