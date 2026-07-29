La partita non è affatto finita, ma questa volta le regole sono totalmente cambiate! Sony Pictures ha rilasciato il primo, travolgente trailer ufficiale di Jumanji: Open World, terzo capitolo del franchise reboot che arriverà nei cinema il prossimo 11 dicembre 2026.

I videogame invadono la realtà: trama, cast e follia in “demo mode”

Nel nuovo capitolo diretto ancora una volta da Jake Kasdan, la dinamica della saga viene completamente ribaltata. Non sono più i ragazzi a essere risucchiati nel videogioco, ma è il mondo di Jumanji a invadere la realtà, proprio come accaduto nel primo iconico film del 1995. Spencer (Alex Wolff) e i suoi amici vengono convocati da nonno Eddie (Danny DeVito), che mostra loro l’inconfondibile testa pelata del Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson).

Insieme a lui tornano in azione gli avatar di Jack Black (il professor Oberon), Karen Gillan (Ruby Roundhouse) e Kevin Hart (Franklin “Mouse” Finbar). La svolta più esilarante? Essendo “sbarcati” nel mondo reale, i quattro avatar sono bloccati in una sorta di “demo mode”, con il personaggio di Dwayne Johnson che parla persino con un marcato accento spagnolo!

Sulle note dell’iconica The Final Countdown degli Europe, il trailer mostra struzzi, rinoceronti, lucertole ed enormi buoi seminare il caos tra le strade cittadine. Nel cast tornano anche Rhys Darby e Nick Jonas, oltre alla new entry Brittany O’Grady e a Lamorne Morris nei panni di un riparatore di computer. La sceneggiatura porta la firma di Jeff Pinkner e Scott Rosenberg.

Dopo il successo di Jumanji: Benvenuti nella giungla (2017) e Jumanji: The Next Level (2019) — capaci di incassare rispettivamente 962 e 801 milioni di dollari in tutto il mondo —, la saga si prepara a un nuovo trionfo al box office natalizio.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Jumanji: Open World

Jumanji: Open World Regia: Jake Kasdan

Jake Kasdan Sceneggiatura: Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

Jeff Pinkner, Scott Rosenberg Cast: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff, Danny DeVito, Nick Jonas, Rhys Darby, Brittany O’Grady, Lamorne Morris

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff, Danny DeVito, Nick Jonas, Rhys Darby, Brittany O’Grady, Lamorne Morris Produzione: Matt Tolmach Productions, Seven Bucks Productions (Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia), Kasdan Pictures, Sony Pictures

Matt Tolmach Productions, Seven Bucks Productions (Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia), Kasdan Pictures, Sony Pictures Distribuzione: Sony Pictures