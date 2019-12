Abbiamo visto in anteprima Jumanji - The Next Level, il film di Jake Kasdan, il secondo capitolo del reboot ispirato al libro del 1981 di Chris Van Allsburg. Questa la recensione.

La saga Jumanji giunge con The Next Level al suo terzo capitolo, i precedenti approdi al cinema sono stati il film con Robin Williams del 1995, ed il reboot dello stesso Kasdan del 2017.

Nel cast spazio ancora per Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny DeVito, Alex Wolff, Danny Glover.

E’ passato un anno dall’avventura all’interno del videogioco Jumanji, ed i quattro ragazzi, ormai cresciuti, hanno intrapreso strade differenti dopo il liceo. Spencer (Alex Wolff) si è trasferito a New York. In occasione delle festività, tornerà a casa dove lo aspettano per un brunch Bettany (Madison Iseman), Fridge (Ser’Darius Blain) e l’amata Martha (Morgan Turner). Prima di incontrare i suoi vecchi amici, Spencer si recherà a casa dove troverà nonno Eddie (Danny DeVito) ad attenderlo. La mattina seguente, Spencer non si presenterà all’appuntamento con i suo amici, i quali preoccupati andranno a cercarlo a casa, dove incontreranno Eddie ed il suo ex socio Milo (Danny Glover)... ed ovviamente ancora una volta il mondo fantastico di Jumanji.

Commento

La prima cosa che viene da chiedersi è se questo "livello successivo" del videogame possa reggere il confronto con i due precedenti capitoli, e la risposta fortunatamente è si. Diciamo subito che The Next Level funziona: l’inserimento di nuovi attori di spicca in un cast già ricco non genera confusione, esso crea nuove e divertenti situazioni, le quali risultano ben dosate e calibrate dal regista. Certo, il canovaccio narrativo è allineato a quanto già visto, ma le gag sono divertenti e si ride di gusto per tutti i 120 minuti.

Jumanji: The Next Level, così come il capitolo precedente, è soprattutto un film per famiglie. Allegro, scanzonato e rilassante. Come è chiaro che sia, la pellicola si erge come prodotto cinematografico senza pretese narrative, realizzato col solo intento di intrattenere lo spettatore nelle festività natalizie. Dal punto di vista estetico, invece, la SONY sembra avere pretese eccome, tant’è che la simbiosi tra computer CGI e attori risulta pressoché perfetta. A nostro avviso, il film può essere apprezzato maggiormente in formato IMAX, anche se la visione 2D non delude.

Il quartetto attoriale già noto formato da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan sono chiamati ad interpretare degli Avatar che, per quanto identici a quelli a noi noti, saranno in un certo qual senso diversi da come li ricordavamo, non possiamo dirvi di più per non rovinarvi la sorpresa. Ad essi si aggiungono Awkwafina (la ladra Ming) ed uno splendido stallone nero.

Vi consigliamo di rimanere seduti al vostro posto fino al termine, esistono infatti due scene post credit che meritano di essere viste.

Jumanji: The Next Level sarà nelle sale italiane dal 25 dicembre 2019.