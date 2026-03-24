Sony Pictures ha ufficializzato una variazione strategica nella finestra di rilascio di Jumanji 3.

Il quarto capitolo del franchise (considerando anche l’originale del 1995) non debutterà più l’11 dicembre 2026, ma arriverà nelle sale il 25 dicembre, posizionandosi esattamente una settimana dopo il previsto scontro al box office tra Avengers: Doomsday dei Marvel Studios e Dune: Part Three di Warner Bros. A confermare la notizia è stato Deadline questa sera.

Questa mossa allontana il film dalla tradizionale slot pre-natalizia che aveva decretato il successo dei precedenti capitoli, preferendo la finestra festiva di fine anno. La pellicola dovrà ora vedersela con altre uscite di rilievo fissate per il giorno di Natale, tra cui l’horror Werwulf di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson e il progetto di Paramount su John Tuggle, oltre al debutto di The Angry Birds Movie 3 previsto per il 23 dicembre.

Jumanji 3: il cast, la regia e i dettagli della produzione Sony

Il nuovo capitolo vedrà il ritorno del quartetto protagonista composto da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, pronti a riprendere i ruoli degli avatar videoludici introdotti nel reboot del 2017. Insieme a loro, Sony ha confermato il rientro di Danny DeVito, Nick Jonas, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris e Rhys Darby, a cui si aggiungeranno le nuove entrate Dan Hildebrand e Jack Jewkes.

La regia di Jumanji 3 è affidata ancora una volta a Jake Kasdan, che figura anche come produttore insieme a Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia. La sceneggiatura, scritta da Kasdan in collaborazione con Jeff Pinkner e Scott Rosenberg, darà seguito agli eventi di The Next Level, puntando a superare il traguardo dei 2 miliardi di dollari complessivi incassati finora dalla trilogia moderna. La produzione è gestita da Sony Pictures in associazione con Seven Bucks Productions.