Jumanji 3 | Brittany O’Grady tra i nuovi membri del cast

Un nuovo film “Jumanji“, ispirato all’omonimo libro illustrato del 1981 di Chris Van Allsburg, è in produzione.

A sei anni dal successo del secondo film “Jumanji: The Next Level“, si torna a parlare del nuovo film. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la produzione del film ancora senza titolo dovrebbe partire a novembre da Los Angeles. La fonte ha inoltre riferito che Brittany O’Grady (The White Lotus) avrà un ruolo nel film. Nessun altro dettaglio sul ruolo è stato rivelato al momento.

Nuovi aggiornamenti saranno rivelati.

Cosa sappiamo di Jumanji 3

Jumanji 3 (titolo non definitivo) sarà distribuito da Sony Pictures a paritre dall’11 dicembre 2026. La regia sarà nuovamente curata da Jake Kasdan. La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. Nel team di produzione spiccano i nomi di Matt Tolmach, Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Kasdan.

Dal cast degli ultimi due film torneranno Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, con Burn Gorman e la suddetta Brittany O’Grady tra le nuove aggiunte. Si prevede, inoltre, che torneranno anche Alex Wolff, Madison Iseman, Ser’Darius Blaine e Morgan Turner, che hanno interpretato i personaggi reali nei due film precedenti, così come Awkwafina, apparsa nel film del 2019.

La trama è avvolta nel mistero.

Jumanji è apparentemente basato sull’omonimo libro illustrato del 1981 di Chris Van Allsburg, che presentava un gioco da tavolo incantato che prendeva vita. Questa è stata la base generale dell’amato film della Sony del 1995 con Robin Williams