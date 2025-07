L’attore australiano Julian McMahon è morto dopo una lunga battaglia col cancro. Aveva 56 anni.

Hollywood continua a piangere la scomparsa prematura di attori da molti considerati icone (Michael Madsen scomparso). Julian McMahon, noto per aver interpretato il villain Victor Von Doom (Dottor Destino) in due film sui Fantastici 4, ma anche il protagonista della serie cult Nip/Tuck, è morto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida. A confermare il decesso è stata la moglie Kelly Paniagua.

“Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro“, ha detto in una dichiarazione a Deadline. “Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile“. Ha aggiunto: “Chiediamo sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita.”

Nato a Sydney, in Australia, nel 1968, Julian McMahon ha avviato la sua carriera nel mondo della moda per poi passare alla recitazione. Dopo alcune presenze in serie e soap opera australiane si è trasferito negli USA ottenendo un ruolo importante nella serie “Streghe“. Negli anni duemila poi è stato interprete principale nella serie Nip/Tuck. Il ruolo del villain Dottor Destino è arrivato poi tra il 2005 ed il 2007 con due pellicole Marvel targate 20th Century Fox.

Universal Movies offre le più sentite condoglianze alla famiglia.