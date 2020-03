HBO ha diffuso il primo trailer di The Third Day, mini-serie dai toni "mistery", con protagonisti Jude Law e Naomie Harris.

Lo show verterà su due filoni narrativi paralleli, il primo con protagonista Jude Law nel ruolo di un uomo costretto su un'isola dove vive una misteriosa comunità, il secondo con protagonista Naomie Harris nei panni di una donna con una volontà ferrea che approda sulla stessa isola in cerca di risposte.

La serie è stata creata da Felix Barrett e Dennis Kelly. Estate è stata scritta da Kelly e diretta da Marc Munden, mentre Inverno è firmata da Kit de Wall, Dean O'Loughlin e Kelly, la regia è di Philippa Lowthorpe.

Nel cast, con Jude Law e Naomie Harris, anche Emily Watson, Katherine Waterston, John Dagleish e Freya Allen.

Dopo le puntate ci sarà spazio per un evento live completamente immersivo correlato allo show: "Dopo i primi tre episodi, gli spettatori avranno la chance di diventare parte del mondo di The Third Day grazie a uno spettacolo immersivo dal vivo. Il pubblico sarà all'interno della storia mentre questa stessa sta accadendo live. I posti saranno limitati e lo spettacolo si potrà vedere online in streaming."

La messa in onda è attesa per l'11 maggio 2020 su HBO.

Il Trailer