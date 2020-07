Ju-On: Origins è la serie prequel della saga horror "The Grudge" nata dalla mente di Takashi Shimizu. Questa la recensione.

Yasuo (Yoshiyoshi Arakawa) è un detective intenzionato a indagare sui misteriosi eventi paranormali che riguardano la casa del quartiere Nerima, a Tokyo, a tal proposito si imbatte in casi di persone che si son trovate a vivere vite maledette dopo l'esperienza nella casa.

La realizzazione della serie ha da tempo messo in allerta la lunga schiera di fan accaniti i quali, temendo un possibile stravolgimento narrativo, hanno iniziato a sudare le proverbiali sette camicie. Ciononostante la nuova serie Netflix è riuscita nel suo obiettivo di rinnovare un filone cinematografico importante senza demolire le tematiche centrali, e questo considerando limiti strutturali ben definiti. Continuare ad attingere da una saga come quella di The Grudge, cercando di aggiungere nuovi contenuti di interesse, difatti non poteva di certo essere un'impresa semplice. Quindi, da questo punto di vista, bravi.

Ju-On punta ancora una volta sugli yurei, i celebri fantasmi della tradizione giapponese, rispettando il rinnovo "estetico" di "The Grudge": lunghi capelli neri sul viso, carnagione grigio-cadaverica e abiti bianchi, proponendo dei fantasmi più simili all'immaginario occidentale di macabre figure. Nonostante ciò, il ritmo narrativo mai raggiunge certe venature horror capaci di terrorizzare lo spettatore, il risultato è pertanto uno show tendente più al thriller che all'horror.

La scelta di non doppiare in italiano gli attori, infine, ha sicuramente aiutato nell'apprezzare l'interpretazione del cast, seppur nessun attore sia riuscito a spiccare tra gli altri.

A nostro avviso, Ju-On: Origins si mostra come una buona fiction valida, ma destinata quasi esclusivamente a quei fan di "The Grudge" che hanno voglia di approfondire la storia della casa di Nerima.