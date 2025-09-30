L’attore Josh Hartnett è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente stradale, ac confermarlo un articolo di Deadline.

Secondo la ricostruzione della nota fonte, l’incidente è avvenuto a Terranova, in Canada, dove l’attore si trova per girare una serie senza titolo per Netflix. Josh Hartnett stava tornando a casa dopo la giornata passata sul set, quando il veicolo su cui si trovava in compagnia dell’autista si è scontrato con un’auto della polizia. Sia Hartnett che l’autista e l’agente coinvolto nell’incidente sono stati trasportati in ospedale per precauzione.

La portavoce di Hartnett, Susan Patricola, ha dichiarato che l’attore è stato visitato in ospedale e dimesso, è tornato a casa ed è tornato al lavoro. La produzione dello show non ha subito ripercussioni. Sarà nostra premura aggiornarvi in caso di nuovi sviluppi.

Riguardo la serie senza titolo, Hartnett interpreterà un pescatore che si ritrova a lottare per proteggere la sua famiglia e la sua comunità quando una creatura sorge dalle profondità marine. La serie limitata Netflix conterà 6 episodi.