Josh Gad nel cast di Moonfall, il disaster movie di Roland Emmerich

Il cast di Moonfall, il nuovo disaster movie targato Roland Emmerich, ha trovato il primo interprete, il suo nome corrisponde a quello di Josh Gad.

Il The Hollywood Reporter ha confermato l'ingaggio dell'attore questa sera, svelando a grandi linee quello che dovrebbe essere il suo ruolo. Secondo l'autorevole fonte, infatti, il personaggio di Gad viene descritto come un uomo non amante dell'ordine, ma con un intelligenza sopra la media. Il compito del personaggio in questione sarà quello di predire l'oscuro destino che spetta agli abitanti della Terra.

Come noto da precedenti aggiornamenti, Moonfall vedrà gli abitanti della Terra alle prese con una catastrofe capace di spazzare via la vita sul pianeta. La Luna, una volta colpita da un misterioso corpo celeste, virerà infatti verso la Terra, e soltanto un manipolo di eroi sarà chiamato a scongiurare l'estinzione di massa.

Moonfall sarà sceneggiato dallo stesso Roland Emmerich, in collaborazione con Harald Kloser e Spenser Cohen. L'intera produzione è nelle mani di Centropolis Entertainment (società di Emmerich) e Street Entertainment (società di Kloser). La Lionsgate ha opzionato la distribuzione sul territorio americano. Le riprese dovrebbero partire questo autunno... Covid-19 permettendo.