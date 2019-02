Netflix ha aperto i casting ufficiali di Jupiter's Legacy, la serie tv in live action tratta dalla graphic novel di Mark Millar.

Grazie ad un aggiornamento proveniente da Collider, da oggi è noto che Netflix ha messo sotto contratto Josh Duhamel (Transformers) e Leslie Bibb (Giustizia Privata) per dare volto ai due protagonisti dello show televisivo Jupiter's Legacy.

Con i due noti attori, Netflix ha anche ingaggiato Andrew Horton, Elena Kampouris, Ben Daniels e Matt Lanter per ruoli da co-protagonisti. Come noto, nel ruolo di showrunner è stato ingaggiato Steven DeKnight, autore della prima stagione di Daredevil, sempre per Netflix.

Creata da Mark Millar, la graphic novel Jupiter’s Legacy racconta a storia della prima generazione di supereroi al mondo: persone che ricevettero superpoteri negli anni trenta. Ora sono anziani, vere e proprie leggende i cui figli (a loro volta dotati di supereroi) faticano a emulare.

Da aggiungere che Netflix nei mesi scorsi ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico (e televisivo) di Millarworld, l'immensa catena fumettistica che raccoglie tutti i lavori di Mark Millar. Non resta pertanto di attendere il futuro sviluppo di altri prodotti.