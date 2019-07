Annunciata da circa un mese, e con un cast già in piena fase di espansione, la nuova serie tv spin-off di The Walking Dead ha trovato un regista per l'episodio pilota.

AMC ha annunciato che sarà Jordan Vogt-Roberts colui che avrà il compito di dirigere il pilot della serie tv. Questa è al momento l'unico aggiornamento a riguardo. A tal proposito va ricordato che Vogt-Roberts di recente ha diretto Kong: Skull Island, uno dei capitoli della saga nota come MonsterVerse.

Le riprese inizieranno in estate in vista di un debutto sugli schermi previsto per il 2020.

La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. Al centro della trama dei dieci episodi ci saranno i giovani cresciuti nel mondo post-apocalittico. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Nel cast Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale e Annet Mahendru.