La Disney ha trovato il suo principe Eric per l'adattamento in live-action di La Sirenetta: l'attore ingaggiato è Jonah Hauer-King.

Apprezzato finora in piccole produzioni televisive, nonchè al cinema per le apparizioni in film quali Un viaggio a quattro zampe e Old Boys, il giovanissimo Jonah Hauer-King è stato ingaggiato dalla Disney dopo il forfait di Harry Styles di qualche mese fa. La conferma dell'ingaggio è arrivata questa mattina attraverso un post di Variety.

La fonte rivela, inoltre, che Javier Bardem non ha ancora firmato per il ruolo del Re Tritone.

La Sirenetta

Le riprese di La Sirenetta dovrebbero partire nel 2020 da Sud Africa e Costa Rica.

In cabina di regia Rob Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Nel cast Halle Bailey, Melissa McCarthy, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs.

La release di La Sirenetta è attesa per il 2021.