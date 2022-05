Il regista Jon Watts è pronto per viaggiare all’interno di una Galassia Lontana Lontana.

Abbandonata solo da un mese la regia di I Fantastici 4, il regista della nuova trilogia su Spider-Man è pronto per avviare una nuova avventura all’interno del celebre franchise Star Wars. Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, Jon Watts scriverà e dirigerà una nuova serie originale ambientata subito dopo gli avvenimenti narrati in Il Ritorno dello Jedi.

La nuova serie, il cui nome in codice è “Grammar Rodeo” come un episodio dei Simpson in cui Bart e i suoi compagni di scuola rubano un’auto e scappano per una settimana, viene descritta come una serie dai toni di un classico film d’avventura per adulti di Amblin degli anni ’80. Jon Watts sarà anche produttore esecutivo in compagnia dello sceneggiatore Chris Ford (Spider-Man: Homecoming). Ovviamente la serie sarà destinata alla piattaforma Disney+.

Come già anticipato, Watts ha lasciato da un mese la regia del riavvio del franchise I Fantastici 4, e lo ha fatto dopo aver portato al successo Spider-Man con una trilogia culminata con No Way Home, film capace di incassare al Box Office la bellezza di 1.89 miliardi di dollari.

Ulteriori dettagli saranno svelati in merito alla nuova serie originale Star Wars destinata a Disney+.