Il successo ottenuto da Joker è sotto gli occhi di tutti e, nonostante i proclami del regista Todd Phillips, potrebbe generare un futuro sequel.

Nato e pensato come un film singolo dal suo regista Todd Phillips, il cinecomic Joker potrebbe presto avere un sequel, a rivelarlo una fonte vicina alla produzione, e riportata in rete da We Got This Covered.

Secondo il celebre portale cinematografico, infatti, la Warner Bros avrebbe iniziato a sviluppare Joker 2, ambientandolo alcuni anni dopo la trasformazione di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) nel Principe del crimine di Gotham.

La produzione - e i diretti interessati - al momento non hanno commentato la notizia, pertanto sarà opportuno attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Joker fino ad oggi ha incassato la bellezza di 741 milioni di dollari, con un Leone d'oro per il Miglior Film già intascato, e la possibilità di figurare bene ai prossimi Oscars 2020.