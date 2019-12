Questa notte si è tenuta la cerimonia di premiazione degli AFI Awards 2019, i classici premi assegnati dall'America Film Institute ai miglior film dell'anno appena passato.

Tra i dieci film in lista spicca la presenza di Joker, ma anche di film come C'era una volta a... Hollywood e The Irishman, quest'ultimo oramai presente in ogni tappa della stagione dei premi finora andata in scena.

Come noto, l'American Film Institute è considerato un forte indicatore in vista dell'assegnazione degli Oscars, solitamente infatti i 10 film in lista vengono poi considerati i frontrunners per l'Academy. Il premio è stato instituito dall'American Film Institute, un'istituzione no-profit creata dalla National Endowment for the Arts e guidata da Tom Pollock e Richard Frank.

La Lista