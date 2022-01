Johnny Depp protagonista di un film storico nei panni di Re Luigi XV

L’attore Johnny Depp sarà presto sul set di un nuovo film storico dedicato a Re Luigi XV, la cui regia sarà della regista francese Maïwenn.

Prodotto dalla Why Not Productions di Pascal Caucheteux e Gregoire Sorlat, il film metterà al centro dell’attenzione il regno di Re Luigi XV di Borbone, reale francese noto come “il Beneamato”. Il reale è vissuto tra il 1710 e il 1774 ed è stato re di Francia dall’età di appena cinque anni: ebbe il secondo regno più lungo di qualsiasi monarca francese. Nel corso dei decenni la sua popolarità calò progressivamente, a causa del suo coinvolgimento in scandali, corruzione e costose e inutili guerre. Come anticipato, Johnny Depp vestirà i panni del protagonista.

Le riprese del film, ancora senza un titolo ufficiale, si svolgeranno in estate sfruttando alcune delle location iconiche francesi, tra cui il palazzo di Versailles, esse dureranno circa tre mesi. La regista Maïwenn interpreterà anche una parte: sarà Jeanne du Barry, contessa che fu anche l’ultima amante di Luigi XV.

L’ultima volta di Depp su un set cinematografico è stato con Minamata, film che solo di recente ha ottenuto una distribuzione americana. Gli scandali legati al divorzo con l’ex moglie Amber Heard hanno praticamente fermato la straordinaria carriera del divo.