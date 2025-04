John Wick | Sequel, spin-off e prequel animato!

Lionsgate ha annunciato la futura produzione di John Wick 5, e Keanu Reeves sarà ancora una volta protagonista!

In occasione del panel al CinemaCon di Las Vegas, infatti, lo studios ha svelato quello che sarà il prosieguo dell’universo cinematografico John Wick nei prossimi anni. Ovviamente la notizia principale riguarda la realizzazione di John Wick 5 con ancora Keanu Reeves nei panni del celebre assassino a pagamento.

Come noto, il celebre protagonista è morto nel finale del quarto capitolo, pertanto sarà interessante capire come la Lionsgate porterà in sala un nuovo sequel della saga originale. Al di là delle più mere speculazioni sul ritorno di John Wick dal mondo dei morti, il film riunirà Keanu Reeves con il produttore/regista Chad Stahelski e con i produttori di Thunder Road “Basil Iwanyk” ed “Erica Lee”.

“Keanu, Chad, Basil ed Erica non torneranno se non avranno qualcosa di veramente fenomenale e fresco da dire con questi personaggi e questo mondo“, ha detto Adam Fogelson di Lionsgate. Iwanyk e Lee hanno poi aggiunto: “È così importante scrivere bene questa storia e dare alla storia di John il passo successivo appropriato. È emozionante fare il primo passo su quella strada“.

John Wick | In Arrivo lo spin-off su Caine

In aggiunta alla notizia della realizzazione di John Wick 5, dal panel è emerso che lo spin-off interamente incentrato su Caine, l’assassino cieco interpretato da Donnie Yen, alla fine si farà, con lo stesso attore che si occuperà della regia e della produzione. Il film senza titolo era stato annunciato nel maggio del 2024.

Mattson Tomlin, sceneggiatore del prossimo “The Batman Part II” e adattamento del fumetto creato da Reeves “BRZRKR”, si è unito per scrivere il progetto. Una bozza precedente della sceneggiatura è stata scritta da Robert Askins. Iwanyk, Lee e Stahelski produrranno anche questo spin-off.

Al momento nessuna notizia sulla trama è trapelata, ma è chiaro che continuerà l’arco narrativo iniziato con John Wick 4, con Caine è stato liberato dai suoi obblighi verso l’High Table. La Lionsgate ha descritto il nuovo film come “modellato stilisticamente sui film d’azione dal design unico che Yen ha contribuito a rendere famosi“.

“Dal momento in cui Chad e Donnie hanno lanciato l’idea di un film d’azione in stile Donnie Yen in stile John Wick, ci sono stato dentro“, ha detto Fogelson. “Donnie non è solo una star incredibile e carismatica, ma anche un regista intelligente e cinematografico che sa come offrire un’azione di grande intrattenimento per un pubblico globale. Siamo entusiasti che sia lui a dirigere la storia di Caine“.

Yen ha aggiunto: “I film di ‘John Wick’ hanno stabilito uno standard immensamente alto per la produzione di film d’azione e apprezzo molto che Lionsgate mi abbia dato l’opportunità di elevare ulteriormente il franchise. Sono sia emozionato che profondamente ispirato nel far sì che ciò accada“.

“Uno dei miei personaggi preferiti nel mondo di ‘John Wick’ è Caine. Avere la possibilità di immergermi nel suo mondo e scoprire tutte le sue avventure ci entusiasma tutti“, ha detto Stahelski. “E chi meglio di Donnie Yen in persona può dirigerlo? La sua comprensione della cultura, del mondo e, naturalmente, dell’azione, lo rendono il regista perfetto per questo progetto“.

John Wick | Anche un Prequel Animato

Durante il panel la Lionsgate ha anche annunciato un prequel animato. Keanu Reeves presterà la sua voce al celebre assassino. Si tratterà di una pellicola animata destinata ad un pubblico adulto, ed andrà a raccontare le origini di Wick, che porta a termine l’Impossible Task (l’uccisione di tutti i suoi rivali in una notte) per liberarsi dal suo obbligo verso l’High Table e guadagnarsi il diritto di stare con l’amore della sua vita, Helen. Sappiamo poi come è andata dai primi minuti del primo iconico film della saga.

Shannon Tindle, veterana dell’animazione che di recente ha co-scritto e diretto “Ultraman: Rising” è la regista. Vanessa Taylor, scrittrice e produttrice nota per “Game of Thrones”, “Divergent” e “The Shape of Water” di Guillermo Del Toro, sta scrivendo la sceneggiatura.

“Sia nell’animazione che nel mondo di ‘John Wick’, le possibilità sono infinite. E non c’è una storia di ‘John Wick’ che i fan stiano chiedendo a gran voce più di ‘Impossible Task’“, ha detto Fogelson. “L’interpretazione di Shannon di quella storia è incredibile e siamo più che emozionati di vedere cosa John Wick può fare nell’animazione“.

John Wick | Chiusura su Ballerina

Ovviamente un panel su John Wick non poteva non mettere al centro dell’attenzione Ballerina, lo spin-off con Ana de Armas (presente al CinemaCon) in arrivo nelle sale quest’anno. Beh, durante il panel è stato mostrato un nuovo contenuto promozionale tutto dedicato alle sequenze di combattimento che hanno visto protagonista la bravissima attrice.

La de Armas ha raccontata di essersi preparata per circa quattro mesi, allenandosi in palestra e visitando un poligono di tiro (con armi vere) oltre a trascorrere ore con la squadra di stunt. “Per ‘Bond’, ho avuto solo tre settimane di allenamento. ‘Ballerina’ è stato un livello completamente diverso“, ha detto de Armas. “Questa è di gran lunga la cosa più fisica e impegnativa che abbia mai fatto“.

..e noi non vediamo l’ora di vedere le sue peripezie al cinema: Ballerina sarà dal 12 giugno al cinema.

