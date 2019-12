Keanu Reeves prossimamente dovrà affrontare le riprese sui set di Matrix 4 e John Wick 4, due film che richiedono allenamenti fisici non indifferenti.

In attesa dei primi ciak per entrambi i film, il buon Reeves ha iniziato ad allenarsi, in maniera tale da portare sul set la solita fisicità di personaggi quali Neo (per Matrix 4) e John Wick (John Wick 4).

In fondo al nostro articolo vi postiamo una foto che attesta l'inizio degli allenamenti.

Al momento non si conoscono i dettagli di John Wick 4, tranne che la release americana, il 21 maggio 2021, la stessa di The Matrix 4.

Matrix 4

Le riprese inizieranno a febbraio 2020, con location Chicago.

Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Negli Usa dal 21 maggio 2021.