Lionsgate e Summit Entertainment hanno confermato lo sviluppo di John Wick 4, ed ora il film ha ottenuto una data di uscita cinematografica.

Dopo il successo (economico e di critica) ottenuto da John Wick 3: Parabellum è tempo di pensare al futuro, ed un quarto capitolo è già in procinto di entrare in pre-produzione. Attraverso una nota stampa, Lionsgate ha rivelato che John Wick 4 (titolo non ufficiale) arriverà al cinema dal 21 maggio 2021.

Non sono stati diffusi altri dettagli sulla produzione, ma è certa la presenza di Keanu Reeves, così come quella del regista Chad Stahelski, co-direttore del primo capitolo, e direttore in solitaria per i successivi due sequel.

La notizia non suona come una sorpresa, e questo è dovuto in parte dal successo economico palesato nel suo primo weekend di programmazione, ma soprattutto per l’accoglienza positiva di critica e pubblico.

Non resta che attendere ulteriori informazioni in merito.