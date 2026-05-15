Il Festival di Cannes si accende per il debutto di uno dei titoli più attesi e personali della stagione. Oggi viene presentato sulla Croisette Volo notturno per Los Angeles, il nuovo film Apple Original scritto, diretto, prodotto e narrato dal due volte nominato all’Oscar® John Travolta. Una pellicola che promette di trasportare gli spettatori nel fascino senza tempo dei cieli americani.

Ambientato nell’epoca d’oro dell’aviazione, il film trasforma un semplice volo nel viaggio della vita.

La storia ruota attorno a Jeff, interpretato dal giovane esordiente Clark Shotwell, un ragazzino con la testa tra le nuvole e una passione viscerale per gli aerei. Insieme a sua madre (Kelly Eviston-Quinnett), Jeff intraprende una traversata degli Stati Uniti verso Hollywood. Tra scali inaspettati, passeggeri eccentrici e il lusso della prima classe di un tempo, il viaggio diventa un percorso di formazione magico che traccerà la rotta per il futuro del protagonista.

Un affare di famiglia tra passione e nostalgia

Per John Travolta, noto appassionato di volo e pilota esperto, questo film rappresenta un progetto del cuore. La produzione JTP Films Inc vede infatti coinvolta anche la figlia Ella Bleu Travolta, che insieme a Olga Hoffman interpreta una delle affascinanti assistenti di volo che Jeff incontra lungo il cammino. Travolta, oltre alla regia e alla sceneggiatura, presta la sua inconfondibile voce come narratore dell’intera vicenda.

Prodotto in collaborazione con Kids At Play, Volo notturno per Los Angeles si preannuncia come una favola moderna capace di catturare l’estasi del volo e la nostalgia per un’epoca in cui viaggiare era pura magia. Dopo l’anteprima a Cannes, il film sarà disponibile in esclusiva mondiale su Apple TV, arricchendo ulteriormente l’offerta di contenuti originali di alta qualità della piattaforma.

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