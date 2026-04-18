Lionsgate e Millennium Media hanno annunciato un’aggiunta di peso al cast di John Rambo, il prequel che esplorerà le origini del soldato prima degli eventi di First Blood (Rambo). David Harbour, la star di Stranger Things, è entrato ufficialmente nel progetto per interpretare un ruolo fondamentale: il Maggiore Trautman. A confermare la notizia THR.

Nella trilogia originale degli anni ’80, il personaggio di Trautman (interpretato dal compianto Richard Crenna) rappresentava l’unica guida e influenza calmante nella vita del guerriero. In questo nuovo capitolo, ambientato tra le giungle della guerra del Vietnam, vedremo come è nato il legame tra il comandante e il giovane John Rambo, interpretato da Noah Centineo.

Centineo darà il volto a un Rambo inedito: non ancora il reduce tormentato che cerca solo di essere lasciato in pace, ma un soldato nel pieno del conflitto.

Jalmari Helander alla regia: un action crudo prodotto da Stallone e i Russo

Dietro la macchina da presa troviamo Jalmari Helander, il regista che ha stupito pubblico e critica con il brutale e viscerale Sisu. Le riprese di John Rambo si sono concluse a marzo in Thailandia, promettendo uno stile sporco e iper-realistico. A garantire la fedeltà al mito c’è Sylvester Stallone in veste di produttore esecutivo, affiancato da nomi di spicco come Anthony e Joe Russo (freschi del successo al CinemaCon con Avengers: Doomsday).

Per David Harbour si tratta di un periodo d’oro: l’attore, attualmente acclamato per la sua prova in DTF St. Louis, ha un’agenda fitta di impegni che include il ritorno nel MCU e l’attesissimo Violent Night 2. La scelta di Harbour per un ruolo così iconico conferma la volontà della produzione di dare profondità drammatica a un film che punta a riscrivere la leggenda di Rambo per le nuove generazioni.

Se siete appassionati di grandi ritorni, non dimenticate che Noah Centineo sarà protagonista anche nel reboot di Street Fighter, confermandosi come uno dei volti nuovi dell’action internazionale.