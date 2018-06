Con la saga Transformers pronta a quello che sembra un clamoroso reboot, lo spin-off incentrato sull'amatissimo Bumblebee pare oramai pronto a mostrarsi al grande pubblico.

Attraverso un breve video rilasciato via Instragram, uno dei protagonisti "umani" della pellicola - John Cena - ha voluto annunciare ai fan che domani sarà rilasciato da Paramount Pictures il primissimo trailer. Ovviamente grande attesa per quello che potrebbe essere il capitolo che ispirerà il rilancio della saga.

Bumblebee è stato diretto da Travis Knight. Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny.

Sinossi. L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

Bumblebee arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018.

Ecco il video.