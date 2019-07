Il casting del nuovo reboot della saga Mortal Kombat è ufficialmente partito, ed il ruolo dell'iconico Sub-Zero ha trovato il suo interprete.

SuperHeroHype ha confermato questa sera che Sub-Zero sarà interpretato nel film da Joe Taslim, veterano delle arti marziali, nonchè co-protagonista di film quali The Raid, Star Trek Beyond e Fast & Furious 6. La fonte non specifica se l'attore vestirà i panni del classico Sub-Zero, Bi-Han, o di suo fratello, Kuai Liang.

Nel film del 1995 il personaggio di Sub-Zero fu relegato ad un ruolo molto marginale, ma è oramai chiaro a tutti i videogamers che stiamo parlando di uno dei personaggi più importanti dell'intera saga videoludica. Sarà così anche nel reboot prodotto da James Wan?

La sceneggiatura è stata da tempo affidata nelle mani di Greg Russo, con Simon McQuoid pronto a dare il via alla sua nuova carriera da regista. James Wan produrrà con la sua Atomic Monster, con lui anche Michael Clear e Todd Garner.

Nel cast Joe Taslim(Sub-Zero).

Lo storico videogame alla base dell’adattamento porta in scena una serie di combattenti provenienti da diciotto reami pronti a scontrarsi a vicenda in duelli all’interno di un torneo. In passato la saga videoludica Mortal Kombat è già arrivata al cinema per ben due volte: Mortal Kombat nel 1995 e Mortal Kombat – Distruzione Totale nel 1997, entrambi stroncati dalla critica. La web serie creata da Kevin Tancharoen dal titolo Mortal Kombat Legacy nel 2011 è divenuta una sorta di cult per i fan.

Mortal Kombat sarà rilasciato nelle sale Usa dal 5 marzo 2021.