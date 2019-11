Nei giorni scorsi la Legendary Television ha siglato un accordo con Frank Miller per trasporre in televisione la celebre graphic novel Sin City, ed ovviamente questa notizia ha fatto felici molti fan, anche illustri.

Joe Quesada (vice presidente esecutivo e direttore creativo della Marvel) ha voluto celebrare l’annuncio con un artwork d’autore dedicato a Marv, storico personaggio creato da Miller, e portato al cinema in due occasioni da Mickey Rourke.

L’illustrazione è stata realizzata durante una diretta streaming che omaggiava l’Original Drink and Draw Social Club, un movimento che unisce artisti da ogni parte del mondo atto a creare condivisione e vicinanza nel mondo dei fumetti.

Ecco l’illustrazione: